Superbonus. Ricchiuti (FdI): doverosa la richiesta di una commissione d’inchiesta

(DIRE) Roma, 8 Dic. – “Doverosa la richiesta di Fratelli d’Italia di una Commissione d’inchiesta sul Superbonus voluto e scritto dal governo giallorosso per fare luce su uno dei maggiori scandali della Repubblica Italiana. Se il Superbonus edilizio ha determinato un aumento del PIL, allora perché privilegiare solo un settore, potevano estendere questo provvedimento geniale anche ad altri settori: agricoltura, industria, trasporti, turismo ecc. Il nostro PIL sarebbe schizzato alle stelle.

Faccio notare che questo provvedimento ha privilegiato soprattutto chi possedeva villini e quindi i benestanti, e inoltre ha fatto lievitare i prezzi dei prodotti per l’edilizia. Con meno della metà si poteva istituire una nuova edilizia popolare tipo INA casa anni ’60 con Fanfani e le aziende serie edili avrebbero ugualmente lavorato e guadagnato con benefici sociali indefiniti.

Pagheremo per anni le regalie di questi signori, a cominciare dal reddito di cittadinanza, che per ottenere voti hanno regalato soldi molto spesso a chi non li meritava”. Lo dichiara il vice responsabile nazionale del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia, Lino Ricchiuti. (Com/Red/ Dire) 20:17 08-12-23