Non solo femminicidi. Donna dà fuoco al marito

Non solo femminicidi. Un video che circola online mostra il momento scioccante in cui una donna ha dato fuoco al marito all’interno di una pescheria a Rio de Janeiro. L’incidente, ripreso dalle telecamere di sicurezza, è avvenuto Lunedì 4 Dicembre.

La vittima, identificata come A.C., 50 anni, è stata cosparsa di liquido infiammabile dalla moglie, A.M.P., che poi gli ha dato fuoco con un accendino, facendo prendere fuoco a C. Il video terrificante mostra Chapeta che corre attraverso il negozio mentre brucia vivo.

Nonostante sia stato salvato dai Vigili del Fuoco e portato all’ospedale Getúlio Vargas, Chapeta è morto a causa delle ferite riportate nelle prime ore di venerdì 8 dicembre. Le sue ustioni hanno interessato tutto il corpo e di conseguenza è morto.

Il motivo dietro questo gesto raccapricciante non è ancora chiaro. Dopo l’incidente, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, A.M. è stata portata alla stazione di polizia, ma non è stato confermato se sia stata arrestata.

