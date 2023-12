Colombia: abrogazione delle sanzioni contro il possesso di droga

La Colombia ha deciso che toglierà la multa per il possesso di piccole quantità di stupefacenti. Il decreto governativo infatti, così come riportano i media locali, annuncia l’abrogazione delle sanzioni contro il possesso di “sostanze stupefacenti o psicotrope” destinate però all’uso personale, non alla vendita. Gli stupefacenti più utilizzati nello stato sudamericano sono cocaina e marijuana.

In Colombia la sanzione precedente per il reato in oggetto era di soli 50 dollari. Una notizia che farà discutere in quello che è il Paese maggior produttore di cocaina nel mondo e che attualmente vive un periodo di profonda crisi economica.

Fabrizio Pace