Egitto. Presidenziali chiamano al voto 65 mln di persone

In Egitto si vota per il Presidente. In base ai sondaggi locali, Abdel Fattah al-Sisi, Presidente uscente è il favorito alla riconferma, per quello che sarebbe un terzo mandato.

La stabilità interna del Paese è la priorità in un momento estremamente pericoloso per tutta l’area, ad pochi chilometri dal confine egiziano c’è la guerra tra Israele e Hamas.

Si voterà fino al 12 di Dicembre, ma per i risultati bisognerà attendere fino al 18.

Gli altri candidati alla presidenza sono: Faridi Zahran, presidente del Partito socialdemocratico, Abdel Sanad Yamama, leader dei liberali di Al Wafd, e Hazem Omar, presidente del Partito popolare repubblicano. L’Egitto è un Paese con maggioranza della popolazione islamica, chiave per la pace e la democrazia non solo in Africa del Nord ma anche in Medio Oriente.

Fabrizio Pace