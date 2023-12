Equitazione. Abodi visita circolo SIR, “gioiello, pregio per Roma”

(DIRE) Roma, 10 Dic. – “Siamo di fronte a un gioiello degli sport equestri nazionale e internazionale e ad un elemento di pregio per la città. Questa struttura rappresenta la consacrazione della collaborazione pubblico-privato ovvero un privato che investe su un patrimonio pubblico per quanto in concessione e lo trasforma, senza far perdere lo spirito e l’atmosfera di ciò che è stato per tanti anni”.

Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che questo pomeriggio ha visitato in anteprima a Roma le nuove aree dedicate alla scuola e all’agonistica della SIR La Farnesina, storico e glorioso circolo di equitazione, che saranno inaugurate domani.

Ad accogliere il ministro è stato Pierluca Impronta, presidente della SIR La Farnesina. “Qui c’è il senso della modernità anche dal punto di vista dell’efficienza energetica e dei servizi ed è presente una biodiversità molto affascinante.

SIR La Farnesina ha dimostrato di saper coniugare la passione con la visione e la prospettiva, con il presupposto che oltre a goderne gli appassionati di oggi qui possano nascere nuove generazioni di cavalieri e amazzoni che vivano nel rispetto della filosofia del binomio Uomo-Cavallo, per la quale gli spazi siano accoglienti per l’uno e per l’altro. La trasformazione di questo luogo permette di affermare che allora c’era la storia, oggi c’è la storia futura”, ha concluso Abodi. (Com/Red/ Dire) 19:12 10-12-23