MES. Fitto: aspettiamo Consiglio UE, serve ragionamento ampio

(DIRE) Roma, 10 Dic. – “Sul MES c’è un ragionamento più ampio, andrei per ordine. Vediamo in questo Consiglio UE cosa esce, ma non può essere visto in modo autonomo. Il Consiglio Europeo deve affrontare le modifiche del bilancio UE e altri dossier rilevantissimi, poi abbiamo la trattativa sul patto di Stabilità.

Le cose vanno raccordate e non possono andare separatamente”. Lo dice il ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, ospite alla trasmissione ‘In Mezz’ora’ su Rai3. (Red/ Dire) 15:27 10-12-23