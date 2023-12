Con Peppe Piromalli e l’Officina dell’Arte di scena il grande teatro a Reggio Calabria,

di Sonia Polimeni – Siamo stati ospiti dell’Officina dell’arte, un’importante realtà reggina che porta nel nostro territorio il grande teatro. Gestita dall’attore e imprenditore Peppe Piromalli, l’Officina è ormai una conferma, grandi nomi dello spettacolo hanno calcato il nostro teatro Cilea, e altri ancora ce ne saranno con la nuova stagione 2023/2024.

Tra i grandi artisti che giungeranno in città eccone alcuni: Angelo Duro, Teresa Mannino che hanno già registrato il sold out, Kaylah Harvey, nuova e prorompente Voce della Comunità Nera di New York, Maurizio Battista, Antonio Catania e Tiziana Foschi e dulcis in fundo anche l’amatissimo attore Luca Argentero. Tutto ciò grazie alla tenacia, allo spirito imprenditoriale, ma soprattutto alla grande professionalità di Peppe Piromalli, cresciuto per l’appunto a “pane e teatro”.

E chi meglio di lui, ha potuto cogliere le mille sfaccettature di questo mondo, lavorando sul campo, e potendo quindi realizzare tutto ciò, nonostante qui da noi come sappiamo, non sia per niente facile. Ma Peppe Piromalli ce l’ha fatta e anche molto bene! Conosciamo meglio attraverso la nostra videointervista.