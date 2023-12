Covid. Giani: preoccupati da aumento casi, faremo dei Vaccino Day 

‘Spazi riprogrammati in ospedali, ma mortalità non è come con pandemia’

(DIRE) Firenze, 11 Dic. – “Siamo preoccupati per l’aumento dei casi e per il fatto che i nostri ospedali sostanzialmente hanno dovuto riprogrammare degli spazi per dedicarli interamente ai casi di Covid. Certo sul piano della mortalità è una situazione completamente diversa rispetto a quella che avevamo vissuto negli anni della pandemia, però è indubbio che quando aumenta la quantità poi rischiamo di trovarci magari dei casi limite”.

È quanto dichiara, durante un incontro coi giornalisti, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parlando della risalita delle infezioni legate al Covid-19. “Proprio per questo- aggiunge- faccio un appello soprattutto ai fragili e agli anziani a vaccinarsi, ad arrivare alla quinta dose di vaccino. E proprio per questo opereremo dei Covid ‘vaccino day’, articolati per territorio da qui a Natale. È inutile fare una giornata toscana, però inviteremo le singole Asl, i singoli comuni a poter attivare delle giornate in cui vi sia una sensibilizzazione sul Covid”. (Red/ Dire) 12:08 11-12-23