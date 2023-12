Svizzera: sparatoria a Sion, 2 morti

Una terribile sparatoria si è svolta in Svizzera poco prima delle 08:00, due persone sono morte, mentre una terza è rimasta ferita. L’episodio ha avuto luogo a Sion in due punti diversi, ad aprire il fuoco è stato un uomo, che attualmente è ancora in fuga. Si suppone che il carnefice conoscesse le vittime. Non si conoscono i motivi precisi del gesto dell’aggressore.

Le forze dell’ordine cantonali hanno subito avviato un’operazione di ricerca su vasta scala per arrestare il colpevole, che ancora non è stato identificato. La procura ha aperto un’inchiesta, i reati ipotizzati sono quelli di assassinio e omicidio intenzionale. Secondo Le Nouvelliste, una delle scene del crimine è un’azienda di verniciatura (fonte: adnkronos.com).

