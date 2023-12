Violenza donne. Ternullo (FI): in Report Criminalpol alcune luci e troppe ombre

(DIRE) Roma, 11 Dic. – “Il report presentato dalla Direzione centrale della Polizia criminale rispetto ai fenomeni di violenza sulle donne restituisce un quadro fatto di alcune luci e ancora troppe ombre. Se, infatti, fa ben sperare la diminuzione dei casi di maltrattamenti, stalking e stupri, non può che destare allarme l’aumento del numero di donne uccise; omicidi nella maggior parte dei casi commessi da un partner o da un ex”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sui femminicidi.

“Sono dati allarmanti- prosegue-, sui quali in Commissione di inchiesta sui femminicidi promuoveremo certamente una riflessione approfondita. Così come è necessario valutare gli strumenti da mettere in campo per tutelare tanto le donne disabili, vittime di un numero impressionante di reati, quanto le più giovani, particolarmente esposte ai reati online come il revenge porn.

Tutto questo non può che spronarci a fare di più e meglio per intervenire sui reati spia e arrivare prima che si consumino tragedie irreparabili. Per fermare questa strage, è fondamentale che alla repressione si affianchi una seria politica di prevenzione, che sappia utilizzare le migliori risorse di cui il Paese dispone per informare, sensibilizzazione ed educare, già a partire dai primi anni di età, al rispetto e al valore della vita”, conclude. (Red/ Dire) 12:57 11-12-23