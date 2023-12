09:05 – La scorsa notte è stato effettuato un Trasporto Sanitario Urgente in favore di un uomo, in imminente pericolo di vita, aviotrasportato da Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro a Napoli, con un Falcon 50 del 31° Stormo dell’ Aeronautica Militare.

L’uomo è stato affidato alle cure dell’Ospedale dei Pellegrini. Ne da notizia sulla sua pagina ufficiale di “X” l’Aeronautica Militare”

Federica Romeo