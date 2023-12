Algeria, strade chiuse da nevicate e piogge

21:55 – Nelle province settentrionali dell’Algeria, diverse strade sono state chiuse a causa delle recenti nevicate e piogge. La gendarmeria algerina ha segnalato la chiusura di vie nelle province di Tizi Ouzou, Bouira, Batna, e Khenchela.

Le forti piogge hanno anche causato problemi di traffico in altre province come Mascara, Relizane, e Annaba. Le previsioni meteorologiche indicano che le precipitazioni continueranno in diverse zone settentrionali e anche in alcune province desertiche, con una significativa diminuzione delle temperature. Questo evento segue mesi di siccità senza precedenti in Algeria. (Fonte ANSA)