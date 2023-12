Calabria. Occhiuto: iniziato nuovo racconto nostra regione

“Attenzione delle istituzioni e dei media per lavoro svolto”

(DIRE) Catanzaro, 19 Dic. – “Sono molto felice del nuovo racconto che stiamo facendo della Calabria. Negli anni passati si parlava soltanto di una regione di mafia, di ‘Ndrangheta, di problemi. Mai emergevano aspetti positivi. Oggi la Calabria ha un accreditamento istituzionale e anche mediatico a livello nazionale che non ha mai avuto.

C’è grande attenzione da parte dell’istituzioni nazionali ed europee, la presenza di autorità importanti in Calabria nelle ultime settimane lo dimostra”. Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a margine del tradizionale incontro con i giornalisti per lo scambio di auguri natalizi. “Soprattutto la Calabria – aggiunge – va su telegiornali nazionali per buone pratiche.

Ad esempio per l’attività di controllo che abbiamo svolto con i droni, che ha segnalato la Calabria come Regione modello e che sarà replicata in tutta Italia e anche in Europa. Siamo d’esempio – conclude – anche per l’abbattimento degli ecomostri costruiti dalla ndrangheta”. (Red/Dire) 13:44 19-12-23