Nella cucina di “La Brunette en Cuisine” alla scoperta dei sapori calabresi in Francia, l’intervista

di Sonia Polimeni – Oggi siamo stati ospiti della “cucina” di Claudia Pellicone, meglio conosciuta come “La Brunette en Cuisine“, foodblogger di successo, che vanta nella sua pagina Instagram migliaia di followers.

Reggina, ma ormai da parecchi anni in Borgogna, entra puntualmente nelle casa di italiani, francesi e non solo e dopo il suo saluto, ormai di rito “Bienveniue dans ma cuisine”, prepara i suoi deliziosi piatti, in cui si può assolutamente ritrovare e scoprire tutta la sua calabresità.

La foodblogger reggina infatti, ci tiene ad utilizzare e soprattutto far conoscere i prodotti made in Calabria, ai francesi, che già ne vanno pazzi, dice. Per esempio il bergamotto, conosciuto solo come elemento utile per realizzare profumi, “è fondamentale, afferma Claudia, farlo conoscere come ingrediente della nostra cucina!”.

E a proposito di agrumi, il piatto forte de “La Brunette en Cuisine”? Gli spaghetti al limone, semplici, ma deliziosi con un ingrediente segreto che ha svelato proprio a noi, se vuoi scoprirlo e saperne di più su di lei… guarda la nostra videointervista!

segui tutte le nostre interviste sulla pagina Youtube de “ilMetropolitano.it“