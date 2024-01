Iowa: sparatoria in un liceo

Un’altra sparatoria è avvenuta in un liceo degli Stati Uniti, questa volta siamo nello Stato dell’Iowa, in un liceo della città di Perry. L’attacco è avvenuto oggi, nel primo giorno di rientro dopo le feste natalizie. “Ci sono diverse persone raggiunte da colpi di arma da fuoco”, ma ancora non “sappiamo il numero preciso. Al momento non c’è alcun pericolo”, fa sapere lo sceriffo della contea di Dallas, Adam Infante.

La polizia è giunta all’istituto scolastico, in soli sette minuti dopo l’allerta, scattata alle ore 7.37 del mattino. Le forze dell’ordine hanno identificato l’aggressore, ma era senza vita, molto probabilmente si era suicidato. La notizia è stata riportata dalla NBC, che ha citato alcune fonti, sottolineando che durante l’attacco ci sarebbero stati tre feriti, tra cui due studenti (fonte: ansa.it).

AO