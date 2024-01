Brunetti, Costantino, Lanucara, Malara, Romeo, Zoccali i nuovi innesti nella Giunta Falcomatà

Come era stato annunciato ieri in tarda serata, oggi Sabato 6 Gennaio, giorno comunemente noto come della Befana, alle ore 11:00 nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha presentato alla città di Reggio Calabria la nuova (semi-nuova) Giunta Comunale.

Finalmente dopo tanta attesa e “tira e molla” il Sindaco ha fornito i nomi della Giunta che aveva annunciato al suo rientro dopo la lunga sospensione. Falcomatà ha premesso che avrebbe potuto azzerare l’esecutivo ma ha preferito optare per una scelta di condivisione delle forze politiche in Maggioranza per l’innesto dei soli nuovi “elementi” che andranno a rinforzare, a suo dire, la Giunta Comunale.

“Ho messo in campo una squadra ed ho messo al lavoro una Giunta rinvigorita dalla capacità professionisti di alcuni nostri concittadini che sono convinto daranno una grossa mano a centrale gli obiettivi di mandato che non sono cambiati“.

Mancano ancora tre Assessori e Falcomatà sta aspettando, a suo dire, il Partito Democratico per condividere le scelte da fare per completare la sua Giunta però occorre celerità oppure si dovrà procedere ugualmente alla nomina delle poltrone vacanti.

Il Sindaco ha invitato quindi la città di Reggio Calabria a giudicare questa Amministrazione in itinere, giorno dopo giorno ed ha quindi chiamato i “prescelti” per firmare”.

I nuovi Assessori della città di Reggio Calabria sono:

Paolo Brunetti Vicesindaco e Assessorato Città Pulita e Sicura con delega ambiente, ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, alla Polizia Locale e all’edilizia residenziale pubblica

Francesco Franco Costantino Assessorato alla Città del Futuro con delega ai lavori pubblici e grandi opere, attuazione ed esecuzione dei programmi triennali delle opere pubbliche.

Marisa Lanucara Assessorato alla Città Produttiva con deleghe allo sviluppo economico e attività produttive, organizzazione e riordino dei mercati e rapporti con le associazioni di categoria.

Paolo Malara Assessorato alla Città Sostenibile ed Accessibile con deleghe alle politiche ed ai programmi della pianificazione territoriale urbana e sostenibile, adattamento climatico, rigenerazione urbana, programmazione progetti strategici, eliminazione barriere architettoniche, mobilità, parcheggi e trasporti, città della prossimità, smart city, porto, aeroporto ed area integrata dello Stretto.

Carmelo Romeo Assessorato alla Città Europea e Resiliente con deleghe alla programmazione e rimodulazione delle risorse comunitarie, PON Metro, Patti per il Sud, Agenda Urbana, Museo del Mare, Palazzo di Giustizia e Lido Comunale

Elisa Zoccali Assessorato alla Città Ordina con deleghe all’edilizia privata, ai condoni, al programma nazionale di qualità dell’abitare (PINQua)

Una riflessione, a latere della conferenza odierna, sorge spontanea: la città può aspettare ancora le beghe di un partito o di una coalizione per l’assegnazione di altri tre importanti assessorati?

Fabrizio Pace