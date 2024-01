Autonomia. Ronzulli (FI): necessaria per modernità, crescita e sviluppo

(DIRE) Roma, 23 Gen. – “Un’Italia più forte, unita, proiettata al futuro, solidale, con le regioni più produttive che prenderanno per mano quelle maggiormente in difficoltà per trainare l’intero Paese verso un domani di modernità, crescita e sviluppo. L’approvazione in Senato dell’Autonomia differenziata è un passo necessario e fondamentale per colmare quel divario fra Nord e Sud che senza questa riforma sarebbe destinato ad aggravarsi, rischiando di diventare incolmabile”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

“Con il fondo di perequazione – prosegue – sosterremo e finanzieremo i servizi essenziali per i territori che oggi sono svantaggiati e che, invece, domani, grazie al contributo decisivo di Forza Italia, potranno contare su concreti sostegni per la salute, l’istruzione, la sicurezza sul lavoro, le infrastrutture, l’ambiente, la tutela del territorio e dei beni culturali.

Questo, a dimostrazione che questa legge non crea cittadini di serie A e di serie B, ma garantisce pari opportunità a tutti, nell'interesse esclusivo del bene del Paese. Altro che spaccare l'Italia, noi la salviamo da quella sinistra che in tutti questi anni l'ha demolita, lasciando solo macerie", conclude.