Turismo. Vico Equense in prima linea alle fiere internazionali

(DIRE) Napoli, 30 gen. – La città di Vico Equense (Napoli) presenzierà alla prossima BIT di Milano (4-6 febbraio 2024) per promuovere il territorio e le sue eccellenze. Non solo, con una delibera di giunta è stato dato indirizzo per partecipare alla BMT di Napoli (14-16 marzo 2024), al Pizza Expo di Las Vegas (19-21 marzo 2024) alla TTG di Rimini (9-11 ottobre) e alla WTM di Londra (5-7 novembre 2024). Un calendario fitto di manifestazioni alle quali l’amministrazione intende partecipare, ritenendole di “importanza strategica in ambito turistico, tese a promuovere l’immenso patrimonio paesaggistico, artistico, delle tradizioni locali e delle diversificate risorse di attrattività turistica presenti sul territorio”.

“Vico Equense, con la sua ricca storia, la cultura vibrante e la cucina deliziosa, continua ad essere in prima linea tra le destinazioni imperdibili per i viaggiatori in cerca di autenticità e bellezza. Tra gli stand – comunica l’amministrazione – Vico Equense si presenterà come una destinazione poliedrica, capace di soddisfare ogni tipo di viaggiatore”. “Assieme alle associazioni di categoria, agli albergatori e agli operatori del turismo promuoveremo tutte le attività e i servizi offerti dal comparto – ha spiegato il sindaco Giuseppe Aiello -. Queste fiere rappresentano una vetrina per la promozione del brand turistico e degli strumenti di comunicazione a esso collegati. La partecipazione alle fiere turistiche è un passo importante per far conoscere Vico Equense al mondo e attirare un pubblico sempre più vasto. È un invito a scoprire una destinazione che va al di là delle aspettative, dove la bellezza naturale si fonde armoniosamente con la storia e la cultura locale”. (Com/Red/ Dire) 17:07 30-01-24