Calabria, Saccomanno (Lega): “Grazie a Salvini in arrivo oltre 3,5 mld per strade” 

Roma, 7 Feb. – “Grazie all’impegno del ministro Salvini, in arrivo oltre 3,5 miliardi per la realizzazione di diversi interventi in Calabria, a partire dalla SS 106 Jonica, la A2 e il completamento delle strade di accesso al Porto di Gioia Tauro. Risorse preziose con cui si andrà a finanziare opere strategiche che i nostri cittadini aspettano da anni.

Un intervento concreto, frutto della programmazione concordata tra Mit e Anas, che dimostra ancora una volta l’attenzione del ministro Salvini e della Lega alle richieste dei nostri territori. Lo dichiara il coordinatore della Lega in Calabria Giacomo Francesco Saccomanno.