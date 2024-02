Nations League: Italia in gruppo con Belgio, Fancia e Israele

(DIRE) Roma, 8 Feb. – L’Italia, inserita nella prima fascia della Lega A, affronterà Belgio, Francia e Israele nel gruppo A2 della quarta edizione della Nations League 2024/2025. Così il sorteggio che si è svolto presso la Maison de la Mutualité di Parigi.

Le prime e le seconde di ogni gruppo si qualificano ai quarti di finale (le quattro vincenti andranno alla Final Four nel Giugno 2025). Le terze di ogni gruppo giocano un playoff con le seconde dei gruppi di Serie B per restare in Serie A. Le quarte di ogni gruppo retrocedono in Serie B (Red/ Dire) 18:59 08-02-24