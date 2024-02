CNA Federmoda torna in Canada con “WeLoveModainItaly – La Moda Italiana@Toronto” insieme ad EMI – Ente Moda Italia e ICE Agenzia

La due giorni di incontro ed eventi si pone l’obiettivo di rafforzare e definire relazioni tra il mondo dei marchi made in Italy e la distribuzione canadese.

CNA Federmoda presenta quindi la terza edizione di WeLoveModainItaly – La Moda Italiana@Toronto, evento fieristico di vetrina della moda italiana che porta le PMI italiane sul mercato canadese e lo fa insieme ad EMI – Ente Moda Italia che ha garantito il rilevante supporto organizzativo ed alla collaborazione di ICE Agenzia.

Rivenditori e acquirenti canadesi si riuniranno per stringere e rafforzare rapporti commerciali con una selezione curata di collezioni italiane “Made in Italy” tra cui abbigliamento, capispalla e pellicce, scarpe e accessori per donna, uomo e bambino.

I marchi partecipanti sono Aldo Brué, Andrea Cardone, Brador, Bun Italy, Colva, Double Firenze, Fabio Gavazzi, Landi Fancy, Lisa Conté, Missouri, Musetti-Musetti Cashmere, Paola Dotti, Paquito, Shaft Jeans e Tosato1928.

L’evento in programma il 13 e 14 febbraio prossimi presso l’Hyatt Regency di Toronto vede la partnership di AIP, Assocalzaturifici, Assopellettieri e SMI-Sistema Moda Italia.

La giornata di apertura dell’evento, il 13 febbraio, prevederà una colazione di networking alle 10:00 e una sessione di presentazioni del settore dalle 10:30 alle 12:00. Alla presentazione interverranno tutti i brand espositori; Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda; Alberto Scaccioni, Amministratore delegato di EMI e Pietro Goglia di ICE Agenzia. Interverranno anche lo stilista canadese Christopher Bates e Craig Patterson, editore di Retail Insider. La serata inaugurale si concluderà con un cocktail party con DJ a partire dalle ore 18.00.

Il 14 febbraio, dalle 11:00 alle 12:00, si svolgerà una sessione di presentazione di tutti i brand espositori e tutta la giornata sarà dedicata agli incontri tra produttori italiani e operatori canadesi.

