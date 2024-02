Agricoltura. Fidanza (FdI): nessun governo ha mai stanziato tanto per settore

(DIRE) Roma, 11 Feb. – “I dati dicono che nessuno ha mai investito tante risorse sull’agricoltura come hanno fatto il governo Meloni e il ministro Lollobrigida. Addirittura nelle proteste degli agricoltori all’estero l’Italia viene citata come termine di paragone positivo, a partire dal tema del gasolio agricolo che in Francia e Germania è stato privato degli sgravi e in Italia no”.

Così il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza intervenendo alla trasmissione “L’Agenda” su Skytg24. “Grazie alla rimodulazione del PNRR, tanto osteggiata dalla sinistra, sono stati aumentati fino a 8 miliardi i fondi destinati all’agricoltura. Sono stati fatti molti altri interventi come quelli sulle emergenze e sulle assicurazioni, che cubano stanziamenti molto maggiori rispetto al mancato rinnovo dell’esenzione Irpef. Basta parlare con gli agricoltori per capire che questa è soltanto una delle loro rivendicazioni, una delle più marginali.

Una misura concordata in legge di bilancio da tutta la maggioranza; dopodiché il governo grazie a Meloni, Lollobrigida e al viceministro Leo sta reperendo le risorse per esentare il 94% delle imprese agricole, considerando prioritario agire su quelle a basso reddito perché le più grandi hanno maggiore capacità di contribuzione. Dopodiché se gli amici della Lega riescono a convincere il ministro Giorgetti a reperire altre risorse per estendere l’intervento non saremo certo noi ad opporci”, conclude. (Com/Red/ Dire) 12:23 11-02-24