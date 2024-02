Mar Rosso. Perego (FI): Italia in prima linea a difesa sicurezza navi ed equipaggi

(DIRE) Roma, 11 feb. – “La minaccia degli Houthi di danneggiare le navi mercantili nel Mar Rosso può sicuramente avere conseguenze concrete in Italia”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, intervenendo a Tgcom24.

“Qualora fosse inibito il passaggio nel Mar Rosso, infatti, le navi sarebbero costrette a circumnavigare l’Africa a danno dei porti del Mediterraneo, tra cui quelli italiani. L’obiettivo è quello di danneggiare le economie occidentali, dal momento che non vengono attaccati i mercantili cinesi e russi, oltre naturalmente quello di mettere a rischio la sicurezza e la vita degli equipaggi.

Per questo l’Italia è in prima linea, impegnandosi nella missione Aspides, della quale avrà il comando tattico. Una missione importante, che dimostra che l’Europa sa difendere i propri interessi, sa lavorare per garantire la sicurezza ai propri assetti mercantili e alle proprie economie.

La marina militare italiana è già impegnata in operazioni di tutela dei mari e della sicurezza marittima e, in particolare nel Mar Rosso, con la missione Atalanta di cui proprio oggi abbiamo assunto il Comando con il Force Commander, l’Ammiraglio Saladino a bordo di Nave Martinengo. L’obiettivo è garantire un diritto fondamentale, quello della ‘freedom of navigation’, la libertà di navigazione”, ha concluso. (Com/Red/ Dire) 12:31 11-02-24