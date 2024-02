Pallanuoto maschile Serie C, Catania batte Cosenza

Non comincia nel migliore dei modi la nuova stagione del campionato di Serie C per la pallanuoto maschile. L’olio Igp di Calabria perde per 14-10 a Catania contro la Guinnes. 7-3, 2-3, 3-1 e 2-3 i parziali. La squadra calabrese è stata inserita nel girone 8, composto da 6 squadre siciliane e da un’altra calabrese ovvero l’Italica Reggio Calabria. Le prime due classificate si qualificano di diritto ai playoff per la promozione in serie B.

Molto amareggiato, a fine gara, il tecnico cosentino Gianmarco Manna: ” Siamo partiti molto contratti, nervosi. Il termine giusto probabilmente è impauriti, non solo da un punto di vista numerico ma anche da un punto di vista di condizionamento. Catania è una buona squadra, ben allenata e ben preparata.

Noi? Dobbiamo fare molto di più. Possiamo fare molto di più; non c’è peggiore modo di approcciarsi al campionato ma da lunedì tutti di nuovo in vasca e ripartiamo”, le parole dell’allenatore. E poi, rispetto alla partita: “tutto ciò che abbiamo preparato in allenamento ci è riuscito solamente al 30/40 %. Passaggi a vuoto non sono più concessi, siamo pronti a riscattarci immediatamente”. (foto di repertorio)

