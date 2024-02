“Jazz Back in to the Grammo”, quando si incontrano un grammofono ed un sax

Giuseppe Nicolò, musicologo e scrittore, e Carmelo Coglitore, musicista, il 26 gennaio di quest’anno hanno presentato a Brescia, presso lo spazio eventi Ca’ Onia, lo spettacolo “Jazz Back in to the Grammo”.

Una performance in cui i suoni di un grammofono e di un sassofono con sintonia e complicità hanno stupito gli spettatori.

Lo spettacolo si presenta come un format televisivo – difatti nasce dalla trasmissione di Reggio Tv “Suonava l’anno” condotta da Nicolò – in cui un appassionato di musica lirica e di vecchie incisioni di musica jazz interagisce attraverso un grammofono a manovella alle improvvisazioni musicali del jazzista. Il tutto accompagnato da racconti storici che coinvolgono opere e artisti.

Un dialogo fuori dal tempo in cui gli elementi musicali hanno trascinano il pubblico in un’esperienza acustica originale e divertente.

Nella mattinata dello stesso giorno la performance è stata proposta agli alunni della scuola media “Giosuè Carducci” dove Coglitore è docente di musica, nel corso di una lezione-concerto sulle origini della riproduzione musicale.