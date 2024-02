Londra: 77° edizione dei premi Bafta, i vincitori

Tutti i vincitori dei premi Bafta:

Ieri notte a Londra si è svolta la 77esima edizione dei premi Bafta, la Capitale inglese è stata solcata dalle stelle che hanno brillato nel 2023 con i loro film, da Emma Stone a Margot Robbie.

Il film più premiato è stato Oppenheimer, che si è portato a casa 7 premi, film di Christopher Nolan, che racconta la storia dell’inventore della bomba atomica. Non solo la pellicola di Nolan ha brillato ieri sera, Povere Creature, Yorgos Lanthimos si è giudicato 5 premi.

La Lista di tutti i vincitori:

Miglior film – Oppenheimer di Christopher Nolan

Miglior film britannico – La zona d’interesse di Jonathan Glazer

Miglior esordio britannico – Savanah Leaf, Shirley O’Connor e Medb Riordan per Earth Mama

Miglior film in lingua non inglese – La zona d’interesse di Jonathan Glazer

Miglior documentario – 20 Days in Mariupol di Mstyslav Chernov

Miglior film d’animazione – Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki

Miglior regia – Christopher Nolan per Oppenheimer

Miglior sceneggiatura originale – Justine Triet e Arthur Harari per Anatomia di una caduta

Miglior sceneggiatura non originale – Cord Jefferson per American Fiction

Miglior attrice protagonista – Emma Stone per Povere Creature!

Miglior attore protagonista – Cillian Murphy per Oppenheimer

Miglior attrice non protagonista – Da’Vine Joy Randolph per The Holdovers – Lezioni di vita

Miglior attore non protagonista – Robert Downey Jr. per Oppenheimer

Miglior casting – Susan Shopmaker per The Holdovers – Lezioni di vita

Miglior fotografia – Hoyte van Hoytema per Oppenheimer

Migliori costumi – Holly Waddington per Povere Creature!

Miglior scenografia – Shona Heath, James Price e Zsuzsa Mihalek per Povere Creature!

Miglior montaggio – Jennifer Lame per Oppenheimer

Miglior trucco e acconciatura – Nadia Stacey, Mark Coulier e Josh Weston per Povere Creature!

Miglior colonna sonora – Ludwig Göransson per Oppenheimer

Miglior sonoro – Johnnie Burn e Tarn Willers per La zona d’interesse

Migliori effetti speciali e visivi – Simon Hughes per Povere Creature!

Miglior cortometraggio britannico d’animazione – Crab Day di Ross Stringer, Bartosz Stanislawek e Aleksandra Sykulak

Miglior cortometraggio britannico live action – Jellyfih and Lobster di Yasmin Afifi e Elizabeth Rufai

EE Rising Star (miglior esordiente) – Mia McKenna-Bruce

