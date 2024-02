(DIRE) Roma, 20 feb. – “Il lavoro di Azione per il voto dei fuori sede non si ferma. La maggioranza, che si è detta disposta ad anticipare l’iter in vista delle prossime Europee, temporeggia però sulla possibilità di estendere il voto anche ai lavoratori che vivono e lavorano in un luogo diverso da quello di residenza. Escluderli sarebbe un errore”.

Lo scrive su X Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione. (Anb/ Dire) 16:09 20-02-24