R.D. Congo. Francia chiede a Ruanda di ritirarsi da nord Kivu

(DIRE) Roma, 20 Feb. – Un appello al Ruanda “affinché cessi ogni supporto” al gruppo ribelle Mouvement 23 mars (M23) e “si ritiri dal territorio congolese” è stato rivolto dal ministero degli Esteri della Francia. In un comunicato diffuso anche online, il dicastero sottolinea di essere “molto preoccupato per la situazione nell’est del Congo, nel Nord Kivu e in particolare attorno a Goma e a Saké”.

Secondo Parigi, “gli attentati all’integrità territoriale della Repubblica democratica del Congo e la situazione delle popolazioni civili sono inammissibili”. (Vig/Dire) 15:26 20-02-24