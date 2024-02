Ucraina. Kiev, al via costruzione fabbrica turca di droni

(DIRE) Roma, 20 feb. – La società turca Baykar ha avviato la costruzione di una fabbrica di droni nei pressi di Kiev: ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato del gruppo, Haluk Bayraktar, secondo il quale la produzione dei velivoli senza pilota dovrebbe partire il prossimo anno. La società aveva ottenuto le concessioni per il progetto da parte dell’Ucraina nel giugno 2023, circa un anno dopo l’avvio dell’offensiva militare della Russia contro Kiev.

Secondo l’amministratore delegato, il gruppo turco conta di investire 95 milioni di dollari, sufficienti per dare lavoro a circa 500 persone e per garantire a regime una produzione annuale di 120 modelli. Come ricorda il quotidiano Kyiv Independent, i droni Bayraktar sono stati usati ampiamente dall’Ucraina nella risposta all’offensiva russa al via il 24 febbraio 2022. La prima intesa per l’apertura della fabbrica era stata però siglata da Kiev e Ankara già prima, proprio nel febbraio di due anni.

Bayraktar fa capo a Selcuk Bayraktar, genero del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Nonostante l’intesa con Kiev per la fabbrica dei droni, la Turchia ha provato in questi anni ad assumere un ruolo di mediazione tra Russia e Ucraina, ottenendo anche alcuni risultati tra il 2022 e il 2023, in particolare rispetto al cosiddetto “corridoio del grano” nel mar Nero. (Vig/Dire) 16:24 20-02-24