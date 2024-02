Ucraina. Ue, 83 mln di aiuti umanitari per persone colpite guerra

(SIR-DIRE) Roma, 20 Feb. – La Commissione europea annuncia uno stanziamento iniziale di 83 milioni di euro in aiuti umanitari a sostegno delle persone colpite dalla guerra della Russia contro l’Ucraina nel 2024. “Gli attacchi mirati della Russia alle principali infrastrutture energetiche e civili dell’Ucraina, come ospedali, scuole e reti elettriche, stanno seriamente ostacolando l’accesso delle persone ai servizi di base. A ogni nuovo bombardamento – spiegano alla Commissione – sempre più ucraini rimangono senza casa e necessitano di assistenza e riparo in condizioni meteo gelide. Con circa 14,6 milioni di persone bisognose di aiuti umanitari in Ucraina questo nuovo finanziamento arriva in un momento cruciale”.

Degli 83 milioni di euro di finanziamenti, 75 milioni riguardano progetti volti a fornire aiuti di emergenza, compreso l'accesso a beni di prima necessità quali alloggi, servizi di protezione, acqua pulita, istruzione e assistenza sanitaria. Sono poi stati stanziati 8 milioni per progetti umanitari in Moldavia che forniscono "assistenza mirata ai più vulnerabili, compresa l'assistenza umanitaria in denaro per i bisogni primari, la protezione e la salute". Includendo i nuovi finanziamenti annunciati oggi, la Commissione europea ha stanziato un totale di 926 milioni di euro per programmi di aiuto umanitario "volti ad aiutare i civili colpiti dalla guerra". Di questi finanziamenti, 860 milioni sono andati all'Ucraina e 66 milioni ai rifugiati fuggiti nella vicina Moldavia.