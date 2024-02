Lavoro: quasi un’impresa su due nel commercio e nel turismo non trova personale

La causa è il mismatch tra domanda e offerta

Tra il 2023 e il 2027 il mercato del lavoro italiano avrà bisogno di quasi 4 milioni di nuovi occupati, di cui tre quarti (2,8 milioni di unità) nel settore dei servizi. Nel commercio e nel turismo la domanda sarà di oltre 760 mila occupati. Mancano però determinate professionalità con il 47% delle imprese del turismo e il 43% di quelle del commercio che segnalano difficoltà nel reperimento di nuovo personale. Soprattutto per il mismatch tra le competenze necessarie alle aziende e quelle in possesso dei candidati. Tra le professioni con maggiori tassi di fabbisogno, e al contempo anche maggiori difficoltà di reperimento, quelle della ristorazione e delle strutture ricettive (58,2%) e gli addetti all’accoglienza e all’informazione della clientela (32,5%).

È quanto emerge dal report ‘Occupazione e mismatch nel turismo e nel terziario’, realizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e CRILDA – Centro di ricerca sul lavoro Carlo Dell’Aringa – per EBN – Ente bilaterale unitario del settore Turismo – ed EBN.TER – Ente bilaterale unitario del settore Terziario – costituiti da Confesercenti con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs.

“Dalla ricerca – le parole di Dario Domenichini, presidente di EBN e vicepresidente di EBN.TER – emerge chiara la necessità di indirizzare i percorsi scolastici verso quei settori a forte richiesta occupazionale, rafforzando la cooperazione tra scuole e imprese per tirocini formativi ed esperienze di apprendistato di primo livello, che non vanno certo abusati ma costituiscono da sempre, soprattutto nel terziario, un primo approccio dei giovani al lavoro in cui comunque occorrono forme di lavoro flessibili per affrontare i picchi stagionali. C’è poi il tema della formazione per la riqualificazione delle attività, su cui si sta investendo poco. Le politiche attive del lavoro sono deboli e inefficienti, soprattutto nel centro-sud, e in materia di politiche migratorie bisognerebbe facilitare l’accesso, soprattutto per la stagionalità, di quei lavoratori formati nei paesi di origine”.

“Occorre rendere attrattivo il settore – commenta Giovanni Dalò , vicepresidente di EBN – i lavoratori del turismo in particolare devono spesso affrontare turni lunghi, condizioni precarie e bassi salari, che disincentivano le lavoratrici e lavoratori a intraprendere questo percorso lavorativo, spesso senza nessuna prospettiva di carriera. Nonostante l’allungamento della stagionalità, si assiste ad un numero sempre più ridotto di mesi di contratti di lavoro, che genera periodi di instabilità economica, mancanza di sicurezza sul posto di lavoro e difficoltà nel pianificare il futuro. Occorre garantire una “umanità” del lavoro che dia dignità all’attività svolta, che non è solo un mezzo per guadagnare denaro, ma anche un modo per realizzarsi”.