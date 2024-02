Fi. Tenerini, Siamo federatori centrodestra, avanti con Tajani

“A 30 anni dalla nascita di Forza Italia, il congresso di Roma sarà l’occasione per rilanciare il nostro progetto politico per il buongoverno del Paese. Siamo e continueremo a essere i federatori del centrodestra, il baricentro della coalizione in grado di assicurare stabilità e coesione. Un movimento che guarda al campo liberale e moderato per essere sempre di più protagonista della crescita e della modernizzazione dell’Italia. Le prossime elezioni europee saranno un ulteriore occasione per ribadire la centralità del partito come riferimento delle forze popolari.

La guida di Antonio Tajani, con la sua esperienza e autorevolezza, saprà proiettare Forza Italia nel futuro seguendo il solco tracciato dal Presidente Berlusconi che, grazie alla sua lungimiranza, ci ha lasciato un partito solido e vitale con una straordinaria classe dirigente. Rivolgo in particolare i migliori auguri alla collega Deborah Bergamini che, nel ruolo di vicesegretaria nazionale, proseguirà il suo storico impegno nel partito mettendo le sue capacità al servizio della nostra azione politica e dei territori. Saremo al fianco di Tajani per portare avanti i nostri principi e tradurli in atti politici, perché è questa la nostra forza: il buonsenso e la concretezza al Governo”. Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini, Responsabile Lavoro di Forza Italia e delegata al Congresso del partito.

Comunicato Stampa