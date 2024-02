Agricoltura. Meloni: Sarà a ordine del giorno in prossimo consiglio europeo

(DIRE) Roma, 26 feb. – “L’agricoltura è un settore strategico e noi riteniamo che debba essere al centro non solo delle politiche nazionali – i tanti provvedimenti che abbiamo adottato in questi sedici mesi dimostrano la nostra visione su questo, il nostro impegno – ma anche europee”.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato all’Assemblea di Confagricoltura. “Per questo, abbiamo chiesto e ottenuto che l’agricoltura fosse uno dei punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo di marzo. E in quella sede continueremo a sostenere la centralità di un comparto fondamentale, non solamente per la nostra economia, ma anche per la nostra identità e il nostro futuro”, ha fatto sapere il presidente del Consiglio. (Com/Enu/ Dire) 15:35 26-02-24