Brasile, Ministro Ceron lancia programma Eco Invest Brasil

Il ministro del Tesoro, Rogerio Ceron, ha lanciato il programma Eco Invest Brasil per attrarre investimenti esteri in progetti green e per la lotta ai cambiamenti climatici.

Il piano include un’assicurazione internazionale di 25 anni per gestire le fluttuazioni dei tassi di cambio e prestiti agevolati fino al 15% di interesse annuo, fino a un massimo di due miliardi di dollari l’anno. In caso di svalutazione della valuta brasiliana, un hedge fund coprirà la differenza.

La Banca Interamericana di Sviluppo agirà come intermediario, mentre la Banca Centrale Brasiliana controllerà le operazioni. Ceron ha sottolineato l’importanza di una matrice energetica pulita per il Paese e ha dichiarato che il programma mira a offrire tariffe competitive per garantire vantaggi economici. (fonte ANSA)

