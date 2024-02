Ia. Tenerini (Fi) incontra Greco, “Mettere a frutto leadership Italia”

“L’Italia è tra le prime nazioni al mondo a livello scientifico sul fronte dell’Intelligenza artificiale. Dal comparto accademico a quello della ricerca, il nostro Paese è all’avanguardia sull’Ia nel panorama internazionale. Occorre lavorare per mettere a frutto la leadership italiana nel settore attraverso una strategia industriale, che parta dal ruolo cruciale delle istituzioni”. Lo afferma la deputata Chiara Tenerini, Responsabile nazionale Lavoro di Forza Italia, che questa mattina ha avuto un incontro in video-conferenza con Gianluigi Greco, Presidente del Comitato di coordinamento per la strategia nazionale sull’utilizzo dell’IA della Presidenza del Consiglio.

“Il lavoro svolto dal Comitato – aggiunge Tenerini – è di fondamentale importanza per poter definire la strategia dell’Italia sull’intelligenza artificiale, che deve avere l’obiettivo di guidare lo sviluppo di questa tecnologia per metterla al servizio del sistema Paese. L’Ia sta rivoluzionando la nostra società, il modo in cui interagiamo ma soprattutto il mercato del lavoro, il tessuto economico e produttivo, innovando settori come la sanità, i trasporti o l’istruzione. Anche in vista del G7, l’Italia può e deve avere un ruolo di primo piano nella definizione delle politiche da mettere in campo per la diffusione e insieme la regolamentazione dell’Intelligenza artificiale. Dobbiamo avere la consapevolezza che il vero rischio è non cogliere le opportunità offerte dall’Ia. Ringrazio il professor Greco per il prezioso confronto e per il suo proficuo impegno a supporto delle istituzioni. Lavoreremo affinché questa tecnologia sia un vettore dello sviluppo, massimizzando tutti i benefici e contrastando possibili effetti avversi. Solo mettendo l’uomo al centro – conclude Tenerini – l’intelligenza artificiale potrà essere uno strumento di vera innovazione”.

Comunicato Stampa