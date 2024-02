Nigeria. Forza armate smentiscono notizie su rischio golpe

(DIRE) Roma, 26 feb. – Nessun tentativo di colpo di Stato in Nigeria: a sottolinearlo, attraverso un comunicato diffuso per smentire notizie circolate sui media, sono stati i comandi dell’esercito nazionale. Nella nota si invitano i cittadini del Paese a ignorare le informazioni diffuse dalla testata Sahara Reporters, secondo le quali la Guardia presidenziale, un corpo di elite delle Forze armate, sarebbe stata mobilitata proprio per scongiurare un golpe militare.

Stando a Sahara Reporters, in relazione a questi rischi, in particolare a “movimenti inusuali” all’interno dell’esercito, si è tenuto un incontro di emergenza al quale avrebbe partecipato il capo dello Stato, Bola Tinubu. (Vig/Dire) 16:09 26-02-24