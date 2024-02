Prato. Si avvicina alla casa familiare in violazione del divieto con braccialetto elettronico. Arrestato

Nella mattinata di domenica, alle ore 12,50 circa operatori della Volante intervenivano presso un’abitazione sita in questo centro cittadino per segnalazione di allarme, giunta presso la sala operativa, relativo al dispositivo elettronico che indicava la presenza di un soggetto, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla casa familiare, in violazione della prescrizione del divieto cui era sottoposto.

Contestualmente, mentre la pattuglia di zona si recava sul posto per verificare la veridicità della segnalazione, giungeva una telefonata in sala operativa da parte di una signora che riferiva in merito alla presenza del familiare, sottoposto al predetto divieto, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Immediatamente sul posto gli Agenti intercettavano a pochi metri dall’abitazione in questione il soggetto segnalato, cittadino straniero di anni 23 il quale, a seguito dell’accertata violazione della prescrizione cui era sottoposto dal Gennaio scorso, che prevede l’allontanamento ed il divieto di avvicinamento alla casa familiare, veniva tratto in arresto in flagranza di reato e su disposizione della competete A.G. trattenuto in Questura per il rito per direttissima odierno.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Prato/articolo/80265dc8ff17fb79434491222