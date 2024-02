AIOP Emilia-Romagna per il quadriennio 2024-2028 Cesare Salvi è il nuovo presidente regionale

“Onorato di rappresentare questo settore che è indispensabile per l’economia della nostra regione”

Si è svolta ieri, lunedì 26 febbraio al Carlton Hotel di Bologna l’assemblea regionale di AIOP Emilia-Romagna nel corso della quale è stato eletto il nuovo direttivo regionale per il quadriennio 2024-2028.

Con la nuova denominazione dell’AIOP – Associazione italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato dell’ospedalità privata accreditata – si è insediato il neo presidente regionale avv. Cesare Salvi, dal 2012 presidente e CEO della Casa di Cura Città di Parma, ospedale privato accreditato e complesso polispecialistico da sempre aderente all’AIOP.

Prende il posto di Luciano Natali chiamato a ricoprire il ruolo di presidente sezione socio-sanitaria AIOP ER.

La novità più importante di questa tornata elettorale, dovuta al cambio dello Statuto associativo nazionale AIOP, oltre al rinnovamento del Consiglio Regionale ed alla nomina dei membri del Consiglio Generale nazionale, riguarda infatti la creazione di due sezioni specifiche, una denominata sezione “ospedaliera” e l’altra “socio-sanitaria”, con l’elezione dei rispettivi presidenti.

Sono quindi stati eletti presidenti di sezione: appunto Luciano Natali per la sezione socio-sanitaria e Lorenzo Venturini per la sezione ospedaliera, affiancato a sua volta dai due vice presidenti di sezione Elena Bottinelli e Giuseppe Valastro.

Dopo le relazioni del presidente uscente AIOP ER Luciano Natali e l’approvazione da parte dell’Assemblea dei bilanci Consuntivo 2023 e Preventivo 2024 è stata la volta della consegna del testimone al neoeletto presidente Cesare Salvi.

Classe 1961, una laurea in Scienze Giuridiche, dopo una lunga attività come avvocato civilista, principalmente in materia societaria e fallimentare, da oltre un decennio è ormai impegnato totalmente nell’ospedalità privata, alla guida di una struttura polispecialistica molto radicata sul territorio, da sempre parte integrante del sistema sanitario regionale e nazionale. Negli ultimi anni è stato membro del Consiglio Regionale AIOP Emilia-Romagna quale presidente provinciale di Parma, ricoprendo inoltre il ruolo di Tesoriere regionale.

Dichiarazione del nuovo presidente avv. Cesare Salvi:

“Nel ringraziare tutti gli associati per la fiducia, sono onorato di assumere la carica di Presidente e di poter rappresentare una categoria così importante ed essenziale per il buon funzionamento del Sistema Sanitario Regionale e Nazionale.

In Emilia-Romagna ci sono 52 strutture private accreditate, con circa 6.000 posti letto e circa 9.000 dipendenti oltre al personale medico in regime libero professionale. Una qualità ed una professionalità di altissimo livello, maturata nel corso di decenni, che rappresenta una risorsa per tutti i nostri territori, non solo in ambito sanitario. Il momento certo non è facile, molte le novità tecnologiche e molti i cambiamenti organizzativi del sistema sanitario su cui dovremo confrontarci internamente e con i vertici regionali, per arrivare a soddisfare maggiormente ed in modo più puntuale i bisogni di salute della popolazione.

Le strutture private accreditate sono e si sentono parte integrante del Sistema Sanitario e devono poter esprimere tutta la loro potenzialità, anche mediante il riconoscimento di adeguate risorse economiche, condividendo con la parte pubblica strategie e obiettivi sanitari di medio-lungo periodo”.

Dichiarazione del presidente uscente AIOP Er Luciano Natali:

“Nel concludere il mio mandato da presidente regionale voglio esprimere la massima gratitudine a tutti gli associati che mi hanno supportato in questa esperienza molto formativa, nonostante le complesse problematiche di questo ultimo triennio. Ricordo tra i problemi affrontati, quello delle liste d’attesa di cui bisogna ancora occuparsi per dare risposte celeri alle cure dei cittadini.

Durante le criticità legate anche al Covid19, abbiamo cercato di migliorare e rafforzare i rapporti con la Regione ER, contribuendo ad abbattere stereotipi e pregiudizi per ribadire che siamo una SOLA SANITÀ, chi entra nei nostri ospedali ha lo stesso trattamento di qualsiasi ospedale pubblico.

Ci impegniamo, fin da subito a dare il nostro sostegno e contributo al neopresidente di AIOP regionale Cesare Salvi, persona competente da anni bravo amministratore della sua clinica di famiglia, consapevoli della funzione indispensabile delle strutture AIOP nel sistema regionale e nazionale”.

La composizione del Consiglio regionale AIOP 2024-2028 che andrà ad affiancare il lavoro del presidente Cesare Salvi:

Enrico Fava Vicepresidente con delega al bilancio

Valentina Valentini Vicepresidente + area territoriale – Forlì/Cesena

Averardo Orta Vicepresidente + area territoriale – Bologna

Marco de Bernardis Consigliere area territoriale – Parma

Vittorio Sanna Consigliere area territoriale – Piacenza

Fabrizio Franzini Consigliere area territoriale – Reggio Emilia

Paolo Toselli Consigliere area territoriale – Modena

Gianluca Mantovani Consigliere area territoriale – Ferrara

Lorenzo Venturini Consigliere area territoriale – Ravenna

Matteo Vaccari Consigliere area territoriale – Rimini

Eletti nel CONSIGLIO GENERALE (AIOP NAZIONALE) 2024- 2028 sono:

Elena Bottinelli, Averardo Orta, Gianluca Mantovani, Lorenzo Venturini, Valentina Valentini.

Comunicato Stampa