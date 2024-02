Difesa. Mattarella. Garantiscono equilibrio Repubblica e libertà cittadini

Presidente visita la nave Bergamini a Sud di Cipro

(DIRE) Roma, 27 Feb. – “Le Forze armate garantiscono la libertà della Repubblica e dei suoi cittadini, garantendo la sua sicurezza e la sua difesa. E questo è un compito di straordinaria importanza nell’equilibrio della nostra democrazia, della nostra Repubblica”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la visita al personale della Nave Bergamini, nell’ambito della due giorni di Stato a Cipro. La Nave è attraccata al porto di Limassol, nel Sud dell’Isola, impegnata nell’operazione per garantire la sicurezza e la stabilità nel Mediterraneo Orientale. Mattarella, con la delegazione italiana, è stato accompagnato dal capo di stato maggiore della Marina militare, Enrico Credendino.

“Siete impegnati in un’operazione importante – ha detto il presidente ai marinai della fregata – In questo periodo, con tanti eventi imprevisti che hanno accentuato le tensioni in tante regioni del mondo, le nostre Forze armate, segnatamente la Marina, sono state chiamate ad un impegno particolarmente accentuato”. Poi aggiunge: “La vostra Nave è così avanzata sul piano tecnologico da essere particolarmente importante nel sistema in cui è inquadrata nella Marina militare. Questo sistema è funzionale a quanto la Marina, con le altre Forze armate, fa per la Repubblica”. (Mar/ Dire) 15:53 27-02-24