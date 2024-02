Lavoro. Tenerini (Fi), Bene Governo, è piano straordinario sicurezza

“Le misure approvate dal Consiglio dei Ministri con il decreto Pnrr per la sicurezza sul lavoro vanno nella direzione auspicata da Forza Italia: raddoppio dei controlli, con nuove assunzioni oltre quelle già preventivate, e meccanismi premiali per le aziende che rispettano le norme. A questo si aggiungono i fondi Inail per la salute dei lavoratori, il contrasto della somministrazione illecita e il coordinamento delle attività ispettive.

Un piano straordinario per la sicurezza, che mette in campo risorse e strumenti preziosi e che ha nella prevenzione la sua chiave di volta. Anche il rafforzamento del sistema di qualificazione con la patente a punti per i cantieri, lungi dal rappresentare un inutile aggravio, deve favorire e accompagnare la compliance delle imprese. Il nostro obiettivo è promuovere comportamenti virtuosi e rimettere al centro la sicurezza dei lavoratori”. Lo dichiara la Responsabile Lavoro di Forza Italia, Chiara Tenerini.

Comunicato Stampa