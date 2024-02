Meloni. “Felice per la liberazione dei connazionali rapiti in Mali”

16:15 – “Voglio esprimere le mie più sentite felicitazioni per la liberazione dei nostri tre connazionali sequestrati nel 2022 in Mali: Rocco Langone, la moglie Maria Donata Caivano e il figlio Giovanni.

E ringraziare per lo straordinario lavoro l’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) che, di concerto con il Ministero degli Esteri, ha consentito questo non facile risultato”. Così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla notizia della liberazione dei nostri connazionali in Mali.

Fabrizio Pace