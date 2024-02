Ucraina. Europarlamento, via libera a supporto UE da 50 mld

(DIRE) Strasburgo, 27 Feb. – Con l’approvazione della revisione del bilancio a lungo termine dell’UE, avvenuta oggi a Strasburgo durante la plenaria dell’Eurocamera, è arrivato anche il via libera a 50 miliardi di euro da destinare allo strumento finanziario per l’Ucraina.

Il semaforo verde è arrivato con 536 voti favorevoli, 40 contrari e 39 astensioni. Le modifiche allo strumento sono arrivate dopo le conclusioni del Consiglio europeo straordinario, avvenuto il primo febbraio a Bruxelles, e includono in maggior dialogo con la Verkhovna Rada, ovvero il Parlamento ucraino, condizioni più favorevoli per la ripartizione del budget, e la possibilità futura, attraverso negoziazioni, di attingere ai beni russi congelati per la ricostruzione. (Pis/Dire) 21:05 27-02-24