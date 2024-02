Giappone, donate navi alla Tunisia per combattere pesca illegale

Il Giappone ha donato alla Tunisia due motovedette, “Hannibal 3” e “Hannibal 4”, per contrastare la pesca illegale lungo le coste tunisine. La cerimonia di inaugurazione si è svolta al porto de La Goulette con la partecipazione delle autorità locali. La donazione, del valore di circa sette milioni di euro, fa parte di una sovvenzione più ampia del Giappone alla Tunisia.

Le motovedette permetteranno alla direzione generale della Pesca e dell’Acquacoltura del ministero dell’Agricoltura e della Pesca di Tunisi di monitorare e controllare i pescherecci tunisini, promuovendo la gestione sostenibile delle risorse ittiche in conformità con standard nazionali e internazionali.

Il ministro dell’Agricoltura tunisino, Abdulmonem Belati, ha accolto le motovedette come un sostegno importante nella lotta contro la pesca illegale, mentre l’ambasciatore giapponese Takeshi Osuga ha richiamato l’importanza di combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU), come sottolineato dalla Dichiarazione di Tunisi adottata al Ticad 8 nel 2022.

Ha inoltre evidenziato la necessità di contrastare la pesca incontrollata per ragioni ambientali, sociali, commerciali e legali, auspicando che le motovedette contribuiscano a rafforzare la capacità della Tunisia di affrontare questa sfida.

Il progetto si inserisce nella cooperazione di lunga data tra Giappone e Tunisia, con la collaborazione stretta tra l’Agenzia giapponese per la cooperazione internazionale (Jica) e il ministero dell’Agricoltura tunisino per lo sviluppo dell’industria della pesca nella regione. (fonte ANSA)

FL