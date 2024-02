CAPOLUOGO ETNEO ASSEGNATO COME PORTO SICURO (DIRE) Palermo, 28 feb. – È arrivata al porto di Catania la Sea-Watch 5, con a bordo 45 migranti portati in salvo nei giorni scorsi. Il capoluogo etneo ieri era stato assegnato dalle autorità italiane come porto sicuro. (Red/Dire) 20:10 28-02-24