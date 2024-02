Potenza, bus con 40 studenti coinvolto in un incidente sulla SP 83

Questa mattina, alle 07:05, i Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, sono intervenuti per un incidente stradale, sulla strada provinciale 83 nei pressi di Baragiano Scalo, che ha visto coinvolti un autobus finito fuori strada e ribaltato su un fianco che trasportava circa quaranta studenti, un’auto e un furgone.

Gli occupanti del pullman sono usciti tutti indenni, alcuni solo con piccole contusioni, mentre l’autista è rimasto incastrato ed è stato recuperato dal personale del 118. Il più grave tra i feriti risulta essere il conducente dell’autovettura Alfa 147, per il quale è stato necessario l’utilizzo di cesoie e divaricatori in dotazione ai VV.F.

Gli occupanti del furgone sono rimasti entrambi illesi. I Vigili del Fuoco, intervenuti con tre autopompe, un fuoristrada e un’autogrù, per un totale di sedici unità, hanno messo in sicurezza i veicoli per evitare il rischio di incendi. Sul posto presenti anche i Carabinieri, personale del 118, elisoccorso e soccorso stradale.

