Accesso a Medicina. Bernini: “abbiamo ereditato un sistema opaco e farraginoso, i Tolc”

“Sull’acceso a Medicina abbiamo ereditato un sistema opaco e farraginoso, i Tolc. In poche settimane, dopo una sentenza del TAR che ha bocciato il meccanismo, non solo abbiamo rivoluzionato i test, mettendo a disposizione delle studentesse e degli studenti una banca dati aperta e pubblica, ma abbiamo anche impostato una riforma che superi definitivamente il sistema dei quiz. Chi governa ha l’obbligo della concretezza e non può permettersi la comodità della non scelta.

Il nostro obiettivo è fornire alle studentesse e agli studenti tutti gli strumenti per alimentare il proprio sogno e coltivare il proprio talento. Per questo abbiamo superato il numero chiuso sostenendo le Università con le risorse necessarie per continuare a garantire il massimo della qualità didattica. Ma non solo.

Oggi in Commissione X alla Camera ho assicurato che il Ministero dell’Università e della Ricerca tutelerà i quartini, studentesse e studenti del IV anno delle superiori che l’anno scorso hanno sostenuto il Tolc per l’accesso a Medicina. Stiamo studiando già da settimane la migliore forma di intervento, nel quadro del ricorso pendente al Consiglio di Stato dopo la sentenza del TAR. Una tutela per loro ci sarà”.

Così il Ministro Anna Maria Bernini in un video diffuso sulle sue pagine social ufficiali aggiorna sull’operato del governo relativamente alla facoltà di Medicina.

Fabrizio Pace