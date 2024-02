Alessandria. Fermata per la terza volta senza patente alla guida di una vettura senza assicurazione

Gli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Alessandria – Distaccamento di Acqui Terme, durante il servizio di vigilanza nel territorio di competenza, hanno fermato sulla Sp30 Acqui/Alessandria una donna alla guida della propria autovettura, che per la terza volta non è stata in grado di esibire né la patente, né il certificato di assicurazione per la responsabilità civile. Da accertamenti effettuati tramite banche dati in uso alla Polizia di Stato, si è appurato che tali documenti non esistevano.

Gli Agenti hanno quindi sequestrato il veicolo che, salvo il pagamento della sanzione e di una polizza per almeno sei mesi, sarà confiscato e passerà in proprietà all’Erario. Inoltre, alla donna è stata comminata una sanzione di € 5.100,00 per non aver mai conseguito la patente di guida e di 866,00 € per mancanza dell’assicurazione.

In proposito, si rammenta quanto sia importante mettersi alla guida con la patente di guida prevista in corso di validità e con valida copertura assicurativa RCA, poiché, oltre alle sanzioni previste, un eventuale incidente stradale, anche con soli danni, espone il conducente a dover provvedere personalmente, in solido con il proprietario se diverso, al rimborso dei danni cagionati a terzi.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Alessandria/articolo/285765e030d720af7680407633