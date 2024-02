Brentino Belluno (Ve). Masso precipitato a ridosso della SP 11

VdF in azione per la messa in sicurezza

17:45 – Dalle 11:15 una squadra Vigili del Fuoco sta intervenendo nella frazione di Rivalta, a Brentino Belluno, in provincia di Verona, per un grosso masso precipitato a ridosso della Strada Provinciale 11. Nessuna persona coinvolta, il tratto stradale è stato precauzionalmente chiuso per le operazioni di messa in sicurezza.

Questo il post delle Fiamme Rosse sulla loro pagina ufficiale di “X”mentre continuano a lavorare per mettere in sicurezza l’area (il tratto tra Rivalta e Brentino) dalla minaccia che il grosso masso possa ancora scendere verso la strada. Nella zona sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia Locale ed i tecnici della provincia “attenzionata” la parte di roccia dalla quale si è staccato il pensate masso.

Federica Romeo