Export. Lollobrigida: Soddisfazione per risultato, difesa delle eccellenze dal governo

(DIRE) Roma, 29 Feb. – “Grande soddisfazione per la crescita sul mercato estero dei prodotti italiani. Le nostre eccellenze – in questo caso la mozzarella di bufala e i formaggi – ancora una volta, si confermano tra le più apprezzata nel mondo. Complimenti alle nostre imprese che continuano a fare della qualità l’elemento principale del loro successo. Abbiamo il dovere di lavorare ancor di più per ampliare il nostro export, i cui risultati eccellenti devono rappresentare un punto di partenza e non di arrivo.

La nostra Nazione deve descrivere e raccontare i suoi prodotti di qualità al meglio e trasmettere la nostra cultura, le nostre tradizioni e la nostra identità. Difendere questo patrimonio tricolore è, per il Governo Meloni, un orgoglio e un dovere”. È quanto ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, commentando i dati dei volumi esportati nel mondo di formaggi, presentati dal progetto di comunicazione ‘Think Milk, Taste Europe, Be Smart’, della Cooperazione lattiero casearia. (Com/Enu/ Dire) 19:15 29-02-24