Gaza, decine di morti durante la distribuzione degli aiuti umanitari

18:40 – L’IDF ha diffuso sul proprio canale ufficiale di Telegram un video nel quale si vede una folla di palestinesi che si accalca sui camion che dovevano distribuire gli aiuti umanitari nel nord della Striscia di Gaza.

L'”attacco” dell’esercito israeliano che ha causato una decina di morti ed il conseguente fuggi fuggi che ne ha causati molti di più sarebbe avvenuto perchè numerosi palestinesi avrebbero assaltato e saccheggiato i camion e messo quindi in pericolo la vita dei militari israeliani.

Secondo Avi Hyman, portavoce del governo israeliano: “A un certo punto, come potete vedere, i camion sono stati sopraffatti e le persone alla guida dei camion, che sono cittadini di Gaza, autisti civili, si sono lanciati contro la folla di persone che alla fine rimangono uccise. Per quanto capisco si tratta decine di persone. Non ho niente di più specifico a riguardo“. Non si capisce bene ancora quanto è accaduto ma ci sarebbero 112 vittime accertate e oltre 700 feriti.

Ci sono come si può ben comprendere delle “versioni molto contraddittorie” sull’accaduto, anche gli USA stanno esaminando le prove. In quanto Hamas invece racconta di spari sulle persone in fila per avere i viveri degli aiuti umanitari. Abu Mazen, presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp) come riporta ANSA, ha definito l’episodio: “uno spregevole massacro compiuto dall’esercito di occupazione israeliano, di cui ha la piena responsabilità il governo di occupazione“. Ed anche dall’Egitto non sono stati teneri contro Tel Aviv: “l’attacco disumano di Israele contro civili palestinesi inermi che stavano aspettando l’arrivo di camion di aiuti umanitari“.

Questo il commento sull’accaduto a Gaza del Presidente del Consiglio Italiano, Giorgia Meloni: “Ho appreso con profondo sgomento e preoccupazione la drammatica notizia di quanto accaduto oggi a Gaza. È urgente che Israele accerti la dinamica dei fatti e le relative responsabilità. Le nuove e numerose vittime civili impongono di intensificare immediatamente gli sforzi sui negoziati in atto per creare le condizioni per un cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi“, lo si legge sulla sua pagina ufficiale di X.

